RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Магучих номинирована на звание спортсменки года в Еврове: кто в конкурентах

Фото: Ярослава Магучих триумфовала на Олимпиаде и в Бриллиантовой лиге (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сразится за титул лучшей европейской спортсменки 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Athletics.

Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.

Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.

В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.

 

 

 

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи к легкоатлетке пришли в 2018 году. Тогда она триумфовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 выиграла бронзовую награду.

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетикаЯрослава Магучих