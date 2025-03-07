UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Магучіх в економному режимі вийшла у фінал чемпіонату Європи-2025

Фото: Ярослава Магучіх (x.com/EuroAthletics)
Автор: Андрій Костенко

Ярослава Магучіх без особливих зусиль відібралася до фіналу в стрибках у висоту на Євро-2025 у приміщенні. Турнір проходить в нідерландському Апелдорні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Для того, щоб потрапити до дев'ятки учасниць фіналу, рекордсменці світу вистачило лише одного стрибка.

Українка пропустила перші висоти, а розпочала змагання одразу з позначки 1,89 м. Впоралася з нею без проблем, впевнено підтвердивши свій рівень. Магучіх у фіналі боротиметься за третій поспіль титул чемпіонки Європи у приміщенні. 

Ще дві українки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко – у фінал не пробилися. Чумаченко розпочала змагання з висоти 1,75 м і подолала її з першої спроби. Планку 1,80 м вона також взяла бездоганно. А от висота 1,85 м стала для неї проблемою. Використавши три спроби, українка так і не справилась з завданням та першою з усіх учасниць завершила виступи в секторі.

Бронзова призерка минулого Євро Катерина Табашник також упевнено подолала 1,75 і 1,80 м. Висоту 1,85 м взяла лише з другої спроби, а на позначці 1,89  м зійшла з дистанції.

Таким чином вперше за останні п'ять Євро в приміщенні Україна матиме лише одну представницю в жіночих стрибках у висоту.

Серед спортсменок, що не відібралися до фіналу також нідерландка Брітт Верман (срібна призерка Євро-2023) та фінка Елла Юнніла (бронзова призерка чемпіонату Європи-2021).

До вирішальної стадії потрапили дев'ять учасниць . Усі вони подолали планку на висоті 1,89 м.

Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:

  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Енгла Нільссон (Швеція)
  • Імке Оннен (Німеччина)
  • Ангеліна Топіч (Сербія)
  • Марія Вуковіч (Чорногорія)
  • Елізабет Піхела (Естонія)
  • Ліліанна Баторі (Угорщина)
  • Крістіна Гонзель (Німеччина)

Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.

Раніше опублікували повний розклад і склад збірної України на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщеннях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетикаЗбірна УкраїниЯрослава Магучіх