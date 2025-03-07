Магучих в экономном режиме вышла в финал чемпионата Европы-2025

Для того, чтобы попасть в девятку участниц финала, рекордсменке мира хватило лишь одного прыжка.

Украинка пропустила первые высоты, а начала соревнования сразу с отметки 1,89 м. Справилась с ней без проблем, уверенно подтвердив свой уровень. Магучих в финале будет бороться за третий подряд титул чемпионки Европы в помещении.

Еще две украинки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко - в финал не пробились. Чумаченко начала соревнования с высоты 1,75 м и преодолела ее с первой попытки. Планку 1,80 м она также взяла безупречно. А вот высота 1,85 м стала для нее проблемой. Использовав три попытки, украинка так и не справилась с задачей и первой из всех участниц завершила выступления в секторе.

Бронзовая призерка прошлого Евро Екатерина Табашник также уверенно преодолела 1,75 и 1,80 м. Высоту 1,85 м взяла лишь со второй попытки, а на отметке 1,89 м сошла с дистанции.

Таким образом впервые за последние пять Евро в помещении Украина будет иметь только одну представительницу в женских прыжках в высоту.

Среди спортсменок, которые не отобрались в финал также нидерландка Бритт Верман (серебряный призер Евро-2023) и финка Элла Юннила (бронзовый призер чемпионата Европы-2021).

В решающую стадию попали девять участниц. Все они преодолели планку на высоте 1,89 м.

Финалистки Евро-2025 в женских прыжках в высоту:

Ярослава Магучих (Украина)

Морган Лейк (Великобритания)

Энгла Нильссон (Швеция)

Имке Оннен (Германия)

Ангелина Топич (Сербия)

Мария Вукович (Черногория)

Элизабет Пихела (Эстония)

Лилианна Батори (Венгрия)

Кристина Гонзель (Германия)

Финал женских прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 марта, в 18:05 по киевскому времени.