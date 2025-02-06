Магучіх двома стрибками виграла перший турнір у сезоні

Перемога далась Магучіх доволі легко. Вона пропустила чотири перші висоти – 1,70, 1,76, 1,82 та 1,88. А коли вийшла на свою першу спробу на відмітці 1,91, змагання вже завершили 6 з 10-ти учасниць. Зокрема й чорногорка Марія Вуковіч, яка вважалась головною суперницею українки. Балканська спортсменка зійшла з дистанції на відмітці 1,88.

Магучіх легко, з великим запасом взяла 1,91. Крім неї це вдалось лише чемпіонці Європи U-18 угорці Ліліанні Баторі. Причому 17-річна атлетка встановила особистий рекорд.

Магучіх з такою ж легкістю взяла наступну висоту – 1.94. А для угорки це вже було не під силу. Таким чином українка здобула перемогу на турнірі, зробивши лише два стрибки.

Потім, уже в статусі чемпіонки, вона тричі штурмувала планку, яку встановили на 1,98, але невдало. Підвело технічне виконання. Українка злітала над планкою зі запасом, але чіпляла її кросівками.

Тим не менш, Магучіх здобула першу медаль у легкоатлетичному сезоні-2025 та друге "золото" турніру в Італії. Вона вже перемагала в Удіне у 2021 році з результатом 2 метри.

Українська чемпіонка третій сезон поспіль розпочинає із "золота" на міжнародному рівні. Востаннє стрибунка не посідала перше місце на старті сезону у 2022 році, коли здобула "бронзу" на змаганнях в Чехії.