Переможниця Олімпіади та чемпіон світу представлять Україну в біатлонній шоу-гонці у Швеції
Титуловані українські біатлоністи отримали персональні запрошення на шоу-гонку Skidskyttekampen, що відбудеться на початку березня у шведському Стокгольмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний Instagram змагання.
Під українським прапором на дистанцію вийдуть олімпійська чемпіонка Юлія Джима та чемпіон світу Дмитро Підручний.
Змагання пройде 3 березня в Стокгольмі у форматі одиночної змішаної естафети. Регламент багато в чому нагадує правила традиційної Різдвяної гонки, яка щорічно проходить у німецькому Гельзенкірхені.
В Skidskyttekampen-2025 візьме участь 12 команд. Спочатку пройдуть півфінальні забіги – дві групи по шість команд. У вирішальну стадію відберуться по три найкращих з кожного забігу. Потім програвшим нададуть ще один шанс – проведуть втішний забіг, у якому розіграють дві додаткові путівки у вирішальну стадію. Вісім збірних-фіналістів позмагаються за головний трофей.
Наразі організатори підтвердили участь вже восьми дуетів.
- Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна)
- Юні Арнеклейв / Ветле Крістіансен (Норвегія)
- Жюстін Бреза-Буше / Емільєн Жаклен (Франція)
- Осеан Мішелон / Ерік Перро (Франція)
- Ліза-Тереза Гаузер / Сімон Едер (Австрія)
- Ельвіра Еберг / Мартін Понсілуома (Швеція)
- Ханна Еберг / Себастьян Самуельссон (Швеція)
- Суві Мінккінен / Теро Сеппяля (Фінляндія)
Норвегія у гонці буде представлена трьома дуетами. Крім переможців минулорічного змагання – Арнеклейв та Крістіансена, участь підтвердили брати Йоганнес та Тар'єй Бьо. Однак досі невідомі напарниці обох біатлоністів.
Для Підручного та Джими змагання у виставковій гонці стануть другими у сезоні-2024/25. Саме цей дует представляв Україну в Різдвяній гонці. У Гельзенкірхені вітчизняні спортсмени фінішували сьомими.
Зазначимо, що Skidskyttekampen – молоде змагання. Вперше шоу-гонку провели в минулому році.
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