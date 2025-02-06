Магучих двумя прыжками выиграла первый турнир в сезоне

Победа далась Магучих довольно легко. Она пропустила четыре первые высоты - 1,70, 1,76, 1,82 и 1,88. А когда вышла на свою первую попытку на отметке 1,91, соревнования уже завершили 6 из 10-ти участниц. В том числе и черногорка Мария Вукович, которая считалась главной соперницей украинки. Балканская спортсменка сошла с дистанции на отметке 1,88.

Магучих легко, с большим запасом взяла 1,91. Кроме нее это удалось только чемпионке Европы U-18 венгерке Лилианне Батори. Причем 17-летняя атлетка установила личный рекорд.

Магучих с такой же легкостью взяла следующую высоту - 1.94. А для венгерки это уже было не под силу. Таким образом украинка одержала победу на турнире, сделав лишь два прыжка.

Затем, уже в статусе чемпионки, она трижды штурмовала планку, которую установили на 1,98, но неудачно. Подвело техническое исполнение. Украинка взлетала над планкой с запасом, но цепляла ее кроссовками.

Тем не менее, Магучих получила первую медаль в легкоатлетическом сезоне-2025 и второе "золото" турнира в Италии. Она уже побеждала в Удине в 2021 году с результатом 2 метра.

Украинская чемпионка третий сезон подряд начинает с "золота" на международном уровне. Последний раз прыгунья не занимала первое место на старте сезона в 2022 году, когда получила "бронзу" на соревнованиях в Чехии.