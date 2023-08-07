Магучіх, Бех-Романчук та інші. Україна оголосила склад на ЧС-2023 з легкої атлетики

Федерація легкої атлетики України визначилася зі заявкою національної команди на чемпіонат світу 2023 року в столиці Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Легкоатлетичний Мундіаль відбудеться в Будапешті 19-27 серпня. На турнір поїдуть три десятки вітчизняних спортсменів.

Найбільше представництво Україна матиме в технічних дисциплінах. Зокрема, в стрибках у висоту серед жінок змагатимуться Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Юлія Чумаченко. Натомість Марина Бех-Романчук традиційно виступить у потрійному стрибку та стрибках у довжину.

Загалом у технічних змаганнях за медалі боротимуться 13 спортсменів. Натомість у бігових дисциплінах змагатимуться 7 українців. Ще 8 вітчизняних легкоатлетів вийдуть на старти в спортивній ходьбі. Єдиний запасний – стрибун у висоту Богдан Бондаренко.

Раніше Сачко та ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Для першої ракетки України та його співвітчизника Крутих прийдешній виступ на кортах Нью-Йорка буде прем'єрним. Торік Сачко грав у кваліфікації Australian Open і Вімблдонського турніру.