Магучих, Бех-Романчук и другие. Украина объявила состав на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Федерация легкой атлетики Украины определилась с заявкой национальной команды на чемпионат мира 2023 года в столице Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Легкоатлетический Мундиаль состоится в Будапеште 19-27 августа. На турнир поедут три десятка отечественных спортсменов.

Наибольшее представительство у Украины будет в технических дисциплинах. В частности, в прыжках в высоту среди женщин сразятся Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко. В свою очередь Марина Бех-Романчук традиционно выступит в тройном прыжке и прыжках в длину.

В общей сложности в технических соревнованиях за медали будут бороться 13 спортсменов. В беговых дисциплинах будут соревноваться 7 украинцев. Еще 8 отечественных легкоатлетов выйдут на старты в спортивной ходьбе. Единственный запасной – прыгун в высоту Богдан Бондаренко.

Ранее Сачко и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Для первой ракетки Украины и его соотечественника Крутых грядущее выступление на кортах Нью-Йорка будет премьерным. В прошлом году Сачко играл в квалификации Australian Open и Уимблдонского турнира.