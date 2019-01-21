В Магнитогорске обрушилась часть взорвавшегося дома

Фото: последствия взрыва дома в Магнитогорске (mchs.gov.ru)

Жителей о плановом демонтаже конструкций не предупредили

В российском Магнитогорске рухнула большая часть подъезда № 7 дома на улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В результате обрушения в воскресенье, 20 января, никто не пострадал.

Гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым, в то время как жители дома сообщили, что их не предупреждали ни о каких демонтажных работах и не просили покинуть квартиры.

"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали - простыть лучше, чем погибнуть", - рассказали жильцы одного из подъездов дома.

Отмечается, что накануне Овчаров сообщил, что конструкции должны устоять до понедельника, 21 января.

Напомним, 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд, под завалами погибли 39 человек. Позже появилось сообщение, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске, но российские власти версию теракта отвергают.