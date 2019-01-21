У Магнітогорську обвалилася частина будинку, в якому стався вибух

Фото: наслідки вибуху будинку в Магнітогорську (mchs.gov.ru)

Жителів про плановий демонтаж конструкцій не попередили

У російському Магнітогорську обвалилася більша частина під'їзду № 7 будинку на вулиці Карла Маркса, де 31 грудня стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У результаті обвалення в неділю, 20 січня, ніхто не постраждав.

Гендиректор компанії-підрядника РВС, яка займається знесенням пошкоджених конструкцій, Юрій Овчаров заявив, що демонтаж був плановим, тоді як жителі будинку повідомили, що їх не попереджали про жодні демонтажні роботи й не просили залишити квартири.

"Ми так налякалися, що відразу схопили речі й рвонули евакуюватися, навіть дітей одягати не стали - застудитися краще, ніж загинути", - розповіли мешканці одного з під'їздів будинку.

Зазначається, що напередодні Овчаров повідомив, що конструкції повинні встояти до понеділка, 21 січня.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в російському Магнітогорську в результаті вибуху, ймовірно, газу, в житловому будинку обвалився під'їзд, під завалами загинули 39 осіб. Пізніше з'явилося повідомлення, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух житлового будинку в Магнітогорську, але російська влада версію теракту відкидає.