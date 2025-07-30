Магнітні бурі у серпні 2025: коли буде "штормити" та як захиститися

У серпні 2025 очікується кілька магнітних бур - природне явище, яке впливає не тільки на технології, а й на самопочуття людей. Найпотужніші геошторми очікуються у першій половині місяця, друга, за прогнозами вчених, стане більш спокійною.
Повний прогноз магнітних бур на серпень та як можна вберегти від них свій організм, розповідає РБК-Україна.
За даними космічної обсерваторії NOAA, у серпні очікується декілька потужних штормів і доволі багато бур з помірною активністю.
Бурі червоного рівня (від Кр-5 та вище): 7, 9, 11, 13, 19 серпня
Помірні магнітні бурі: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня
Магнітна буря - це потужне збурення земного магнітного поля через енергію сонячної активності: корональні викиди (CME), спалахи або швидкі потоки сонячного вітру. Коли вони досягають Землі, частки взаємодіють з магнітосферою, створюючи геомагнітні коливання.
Інтенсивність магнітних бур вимірюється індексом К (0-9), де усі бурі вище Кр-5 - це бурі червоного рівня, які відчувають більшість людей на Землі.
Групи ризику
Захиститися повністю від магнітних бур неможливо, але можна підготуватися та дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб знизити негативний вплив на здоров'я.
Якщо самопочуття погіршується або виникли незвичні симптоми - варто звернутися до лікаря за допомогою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).