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Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься

Когда в августе могут болеть головы из-за магнитных бурь (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь - природное явление, которое влияет не только на технологии, но и на самочувствие людей. Самые мощные геоштормы ожидаются в первой половине месяца, вторая, по прогнозам ученых, станет более спокойной.

Полный прогноз магнитных бурь на август и как можно уберечь от них свой организм, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По данным космической обсерватории NOAA, в августе ожидается несколько мощных штормов и довольно много бурь с умеренной активностью.

Бури красного уровня (от Кр-5 и выше): 7, 9, 11, 13, 19 августа

Умеренные магнитные бури: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это мощное возмущение земного магнитного поля из-за энергии солнечной активности: корональные выбросы (CME), вспышки или быстрые потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, частицы взаимодействуют с магнитосферой, создавая геомагнитные колебания.

Интенсивность магнитных бурь измеряется индексом К (0-9), где все бури выше Кр-5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле.

Как бури влияют на человека

  • головная боль, мигрень
  • головокружение
  • изменения давления
  • слабость, сильная усталость
  • нарушение сна
  • обострение хронических заболеваний
  • повышенная раздражительность
  • эмоциональные перепады
  • тревожность
  • нарушение концентрации
  • стресс

Группы риска

  • лица с сердечно-сосудистыми болезнями
  • неврологией
  • беременные лица
  • пожилые люди

Как защититься во время магнитной бури

Защититься полностью от магнитных бурь невозможно, но можно подготовиться и придерживаться рекомендаций врачей, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

  • следить за прогнозами
  • ограничить физическую и эмоциональную нагрузку
  • избегать стресса, конфликтов
  • спать и отдыхать больше
  • больше гулять
  • проветривать помещение
  • заниматься легкой физической нагрузкой (йога, ходьба, плавание)
  • избегать жирной пищи, кофе, алкоголя
  • пить больше воды и легких овощей и фруктов

Если самочувствие ухудшается или возникли необычные симптомы - стоит обратиться к врачу за помощью.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

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