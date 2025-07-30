Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься

В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь - природное явление, которое влияет не только на технологии, но и на самочувствие людей. Самые мощные геоштормы ожидаются в первой половине месяца, вторая, по прогнозам ученых, станет более спокойной.
Полный прогноз магнитных бурь на август и как можно уберечь от них свой организм, рассказывает РБК-Украина.
По данным космической обсерватории NOAA, в августе ожидается несколько мощных штормов и довольно много бурь с умеренной активностью.
Бури красного уровня (от Кр-5 и выше): 7, 9, 11, 13, 19 августа
Умеренные магнитные бури: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа
Магнитная буря - это мощное возмущение земного магнитного поля из-за энергии солнечной активности: корональные выбросы (CME), вспышки или быстрые потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, частицы взаимодействуют с магнитосферой, создавая геомагнитные колебания.
Интенсивность магнитных бурь измеряется индексом К (0-9), где все бури выше Кр-5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле.
Группы риска
Защититься полностью от магнитных бурь невозможно, но можно подготовиться и придерживаться рекомендаций врачей, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.
Если самочувствие ухудшается или возникли необычные симптомы - стоит обратиться к врачу за помощью.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).