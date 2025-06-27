Магнітні бурі в останні дні червня: як підготуватися та уникнути проблем

Магнітні бурі можуть викликати у багатьох людей погіршення самопочуття і зниження працездатності. Вчені регулярно попереджають про підвищення геомагнітної активності та дають поради, як можна зменшити вплив магнітних бур на організм.
Коли очікуються магнітні бурі в кінці червня та які ефективні способи допомагають знизити їхній вплив на самопочуття, розповідає РБК-Україна.
За прогнозами, 27-30 червня очікуються слабкі магнітні бурі (рівень G1-Kp4), що можуть помірно впливати на здоров'я людей.
27 червня, п'ятниця - очікується помірна магнітна буря (К-індекс 4), яка може викликати нездужання.
28 червня, субота - помірна магнітна буря (К-індекс 4)
29 червня, неділя - помірна магнітна буря (К-індекс 4)
30 червня, понеділок - помірна магнітна буря, у другій половині активність знизиться до слабкої (від К-індекс 4 до К-індекс 3)
Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці та викидами заряджених частинок. Вони деформують магнітосферу, що може відчуватися впливом на здоров’я та техніку. Тривалість - від кількох годин до кількох днів.
Коливання у магнітному полі Землі для людини не відчуваються, але вони відчутно б'ють по біоритмах. А це призводить до погіршення самопочуття.
Найбільш чутливі до магнітних коливань: люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні, люди похилого віку, маленькі діти.
Симптоми:
Уникнути впливу магнітних бур повністю - неможливо, але є загальні рекомендації лікарів, які допомагають знизити негативний вплив на організм.
Сон
Дотримуйтеся чіткого графіка і намагайтеся спати не менш 7-9 годин на добу. Найкраще - засинати до 23:00 і прокидатися до 08:00. Якщо вдень самопочуття погане - зробіть перерву на 1-2 години.
Харчування
Для гарного самопочуття харчування має бути збалансованим, поживним, з великою кількістю овочів, фруктів, продуктів з вітамінами та мінералами. А от від великої кількості кави, алкоголю, енергетиків, жирної та шкідливої їжі - варто відмовитися.
Водний баланс
Пийте достатню кількість звичайної чистої води. Фахівці рекомендують від 1,5-2 літрів на день.
Активність
Зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн - намагайтеся в такі дні не перенавантажувати свій організм. Але фізична активність необхідна.
Свіже повітря
Провітрюйте приміщення двічі на день - зранку та ввечері. Обов'язково знайдіть час для прогулянки - у парку, лісі, сквері. Якщо є можливість побути за містом - проведіть час на природі.
Стреси
Контролюйте рівень стресу, уникайте сварок та з'ясовування стосунків. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте різні техніки: дихальна гімнастика, релаксація, медитація, йога. Обмежуйте перегляд новин, шок-контенту, соцмереж, особливо за 1-2 години до сну.
Слідкуйте за самопочуттям
Будьте уважні до свого здоров'я і здоров'я ваших близьких. При хронічних захворюваннях тримайте під руками необхідні ліки. Якщо самопочуття погіршується - зверніться за допомогою до лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)