Магнітні бурі в останні дні червня: як підготуватися та уникнути проблем

Прогноз магнітних бур

За прогнозами, 27-30 червня очікуються слабкі магнітні бурі (рівень G1-Kp4), що можуть помірно впливати на здоров'я людей.

27 червня, п'ятниця - очікується помірна магнітна буря (К-індекс 4), яка може викликати нездужання.

28 червня, субота - помірна магнітна буря (К-індекс 4)

29 червня, неділя - помірна магнітна буря (К-індекс 4)

30 червня, понеділок - помірна магнітна буря, у другій половині активність знизиться до слабкої (від К-індекс 4 до К-індекс 3)

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці та викидами заряджених частинок. Вони деформують магнітосферу, що може відчуватися впливом на здоров’я та техніку. Тривалість - від кількох годин до кількох днів.

Як магнітна буря впливає на людину

Коливання у магнітному полі Землі для людини не відчуваються, але вони відчутно б'ють по біоритмах. А це призводить до погіршення самопочуття.

Найбільш чутливі до магнітних коливань: люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні, люди похилого віку, маленькі діти.

Симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Зниження концентрації та уважності

Стрибки артеріального тиску

Прискорене серцебиття або порушення ритму

Нудота

Шум у вухах

Сильна сонливість у денний час, безсоння вночі

Зниження працездатності

Ломота в кінцівках

Підвищена тривожність

Панічні настрої

Апатія

Перепади настрою

Дратівливість

Агресія

Загострення хронічних хвороб

Як захистити свій організм і знизити вплив

Уникнути впливу магнітних бур повністю - неможливо, але є загальні рекомендації лікарів, які допомагають знизити негативний вплив на організм.

Сон

Дотримуйтеся чіткого графіка і намагайтеся спати не менш 7-9 годин на добу. Найкраще - засинати до 23:00 і прокидатися до 08:00. Якщо вдень самопочуття погане - зробіть перерву на 1-2 години.

Харчування

Для гарного самопочуття харчування має бути збалансованим, поживним, з великою кількістю овочів, фруктів, продуктів з вітамінами та мінералами. А от від великої кількості кави, алкоголю, енергетиків, жирної та шкідливої їжі - варто відмовитися.

Водний баланс

Пийте достатню кількість звичайної чистої води. Фахівці рекомендують від 1,5-2 літрів на день.

Активність

Зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн - намагайтеся в такі дні не перенавантажувати свій організм. Але фізична активність необхідна.

Свіже повітря

Провітрюйте приміщення двічі на день - зранку та ввечері. Обов'язково знайдіть час для прогулянки - у парку, лісі, сквері. Якщо є можливість побути за містом - проведіть час на природі.

Стреси

Контролюйте рівень стресу, уникайте сварок та з'ясовування стосунків. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте різні техніки: дихальна гімнастика, релаксація, медитація, йога. Обмежуйте перегляд новин, шок-контенту, соцмереж, особливо за 1-2 години до сну.

Слідкуйте за самопочуттям

Будьте уважні до свого здоров'я і здоров'я ваших близьких. При хронічних захворюваннях тримайте під руками необхідні ліки. Якщо самопочуття погіршується - зверніться за допомогою до лікарів.