Магнітні бурі охоплять Землю найближчими днями: коли буде пік і як захистити здоров'я

Графік магнітних бур

За даними сайту NOAA Space Weather Prediction Center, магнітна активність прогнозується у такі дні:

26 липня, субота - помірна магнітна буря (рівень G1)

27 липня, неділя - буря червоного рівня (рівень G2), пік активності у другій половині дня

28 липня, понеділок - геомагнітна активність піде на спад, у другій половині дня очікується стабілізація.

Рівень G2 означає, що можливі збої у GPS, зв’язку, порушення сну, головний біль у метеозалежних людей. В окремих регіонах північної півкулі може з’явитися північне сяйво.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як магнітна буря впливає на людину

У дні магнітних бур організм працює з підвищеним навантаженням. Особливо це помітно у людей із хронічними хворобами, гіпертонією, вегето-судинною дистонією, розладами сну.

Найпоширеніші симптоми:

головний біль

запаморочення

стрибки тиску

дратівливість

тривожність

відчуття втоми

порушення сну

проблеми з концентрацією

Як полегшити самопочуття в період бурі

Ось прості дії, які допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітної бурі:

Пийте більше води

Обмежте каву, алкоголь, жирну їжу

Не плануйте важливих рішень і зустрічей 27 липня

Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі

Провітрюйте приміщення двічі на день

Не залипай у стрічках новин - інформаційне перевантаження посилює напругу

Дотримуйтеся нормального розпорядку дня

Більше відпочивайте

Спіть не менше 7-9 годин на добу

Правильно харчуйтеся, додайте поживні продукти

Уникайте конфліктів та стресів

Не навантажуйте себе фізично та психологічно

Якщо ваше самопочуття викликає занепокоєння, звертайтеся до лікаря за допомогою.

Кому треба бути особливо уважним

Особливу обережність у дні магнітних бур варто проявити:

метеозалежним людям

вагітним

гіпертонікам

людям з порушенням серцевого ритму

дітям

літнім людям

У ці дні важливо стежити за тиском, давати організму більше відпочинку й уникати зайвого стресу.