Магнітні бурі охоплять Землю найближчими днями: коли буде пік і як захистити здоров'я

Наприкінці липня Землю накриє серія геомагнітних бур. Найсильніша активність очікується у неділю, 27 липня. Вчені попереджають, що буря буде не рекордна, але здатна вплинути на самопочуття, техніку та навіть настрій.
Що відомо про цю магнітну бурю та як можна захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.
За даними сайту NOAA Space Weather Prediction Center, магнітна активність прогнозується у такі дні:
26 липня, субота - помірна магнітна буря (рівень G1)
27 липня, неділя - буря червоного рівня (рівень G2), пік активності у другій половині дня
28 липня, понеділок - геомагнітна активність піде на спад, у другій половині дня очікується стабілізація.
Рівень G2 означає, що можливі збої у GPS, зв’язку, порушення сну, головний біль у метеозалежних людей. В окремих регіонах північної півкулі може з’явитися північне сяйво.
Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.
У дні магнітних бур організм працює з підвищеним навантаженням. Особливо це помітно у людей із хронічними хворобами, гіпертонією, вегето-судинною дистонією, розладами сну.
Найпоширеніші симптоми:
Ось прості дії, які допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітної бурі:
Якщо ваше самопочуття викликає занепокоєння, звертайтеся до лікаря за допомогою.
Особливу обережність у дні магнітних бур варто проявити:
У ці дні важливо стежити за тиском, давати організму більше відпочинку й уникати зайвого стресу.
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Під час підготовки матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).