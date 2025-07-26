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Магнітні бурі охоплять Землю найближчими днями: коли буде пік і як захистити здоров'я

Потужна магнітна буря охопить Землю найближчими днями (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Наприкінці липня Землю накриє серія геомагнітних бур. Найсильніша активність очікується у неділю, 27 липня. Вчені попереджають, що буря буде не рекордна, але здатна вплинути на самопочуття, техніку та навіть настрій.

Що відомо про цю магнітну бурю та як можна захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.

Графік магнітних бур

За даними сайту NOAA Space Weather Prediction Center, магнітна активність прогнозується у такі дні:

26 липня, субота - помірна магнітна буря (рівень G1)

27 липня, неділя - буря червоного рівня (рівень G2), пік активності у другій половині дня

28 липня, понеділок - геомагнітна активність піде на спад, у другій половині дня очікується стабілізація.

Рівень G2 означає, що можливі збої у GPS, зв’язку, порушення сну, головний біль у метеозалежних людей. В окремих регіонах північної півкулі може з’явитися північне сяйво.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі спричиняються спалахами на Сонці та викидами корональної маси (CME): заряджені частинки досягають Землі й порушують магнітне поле. За міжнародною шкалою NOAA, якщо K‑індекс перевищує 5, це вже червоний рівень бурі, здатний вплинути на самопочуття.

Як магнітна буря впливає на людину

У дні магнітних бур організм працює з підвищеним навантаженням. Особливо це помітно у людей із хронічними хворобами, гіпертонією, вегето-судинною дистонією, розладами сну.

Найпоширеніші симптоми:

  • головний біль
  • запаморочення
  • стрибки тиску
  • дратівливість
  • тривожність
  • відчуття втоми
  • порушення сну
  • проблеми з концентрацією

Як полегшити самопочуття в період бурі

Ось прості дії, які допоможуть зменшити негативний вплив геомагнітної бурі:

  • Пийте більше води
  • Обмежте каву, алкоголь, жирну їжу
  • Не плануйте важливих рішень і зустрічей 27 липня
  • Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі
  • Провітрюйте приміщення двічі на день
  • Не залипай у стрічках новин - інформаційне перевантаження посилює напругу
  • Дотримуйтеся нормального розпорядку дня
  • Більше відпочивайте
  • Спіть не менше 7-9 годин на добу
  • Правильно харчуйтеся, додайте поживні продукти
  • Уникайте конфліктів та стресів
  • Не навантажуйте себе фізично та психологічно

Якщо ваше самопочуття викликає занепокоєння, звертайтеся до лікаря за допомогою.

Кому треба бути особливо уважним

Особливу обережність у дні магнітних бур варто проявити:

  • метеозалежним людям
  • вагітним
  • гіпертонікам
  • людям з порушенням серцевого ритму
  • дітям
  • літнім людям

У ці дні важливо стежити за тиском, давати організму більше відпочинку й уникати зайвого стресу.

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Під час підготовки матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

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