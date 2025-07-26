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Магнитные бури охватят Землю в ближайшие дни: когда будет пик и как защитить здоровье

Мощная магнитная буря охватит Землю в ближайшие дни (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В конце июля Землю накроет серия геомагнитных бурь. Самая сильная активность ожидается в воскресенье, 27 июля. Ученые предупреждают, что буря будет не рекордная, но способна повлиять на самочувствие, технику и даже настроение.

Что известно об этой магнитной буре и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.

График магнитных бурь

По данным сайта NOAA Space Weather Prediction Center, магнитная активность прогнозируется в такие дни:

26 июля, суббота - умеренная магнитная буря (уровень G1)

27 июля, воскресенье - буря красного уровня (уровень G2), пик активности во второй половине дня

28 июля, понедельник - геомагнитная активность пойдет на спад, во второй половине дня ожидается стабилизация.

Уровень G2 означает, что возможны сбои в GPS, связи, нарушения сна, головная боль у метеозависимых людей. В отдельных регионах северного полушария может появиться северное сияние.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как магнитная буря влияет на человека

В дни магнитных бурь организм работает с повышенной нагрузкой. Особенно это заметно у людей с хроническими болезнями, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, расстройствами сна.

Самые распространенные симптомы:

  • головная боль
  • головокружение
  • скачки давления
  • раздражительность
  • тревожность
  • ощущение усталости
  • нарушение сна
  • проблемы с концентрацией

Как облегчить самочувствие в период бури

Вот простые действия, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитной бури:

  • Пейте больше воды
  • Ограничьте кофе, алкоголь, жирную пищу
  • Не планируйте важных решений и встреч 27 июля
  • Обязательно гуляйте на свежем воздухе
  • Проветривайте помещение дважды в день
  • Не залипай в лентах новостей - информационная перегрузка усиливает напряжение
  • Придерживайтесь нормального распорядка дня
  • Больше отдыхайте
  • Спите не менее 7-9 часов в сутки
  • Правильно питайтесь, добавьте питательные продукты
  • Избегайте конфликтов и стрессов
  • Не нагружайте себя физически и психологически

Если ваше самочувствие вызывает беспокойство, обращайтесь к врачу за помощью.

Кому надо быть особенно внимательным

Особую осторожность в дни магнитных бурь стоит проявить:

  • метеозависимым людям
  • беременным
  • гипертоникам
  • людям с нарушением сердечного ритма
  • детям
  • пожилым людям

В эти дни важно следить за давлением, давать организму больше отдыха и избегать лишнего стресса.

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При подготовке материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

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ЗдоровьеМагнитная буряГоловная больАртерильное давление