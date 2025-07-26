Магнитные бури охватят Землю в ближайшие дни: когда будет пик и как защитить здоровье

График магнитных бурь

По данным сайта NOAA Space Weather Prediction Center, магнитная активность прогнозируется в такие дни:

26 июля, суббота - умеренная магнитная буря (уровень G1)

27 июля, воскресенье - буря красного уровня (уровень G2), пик активности во второй половине дня

28 июля, понедельник - геомагнитная активность пойдет на спад, во второй половине дня ожидается стабилизация.

Уровень G2 означает, что возможны сбои в GPS, связи, нарушения сна, головная боль у метеозависимых людей. В отдельных регионах северного полушария может появиться северное сияние.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как магнитная буря влияет на человека

В дни магнитных бурь организм работает с повышенной нагрузкой. Особенно это заметно у людей с хроническими болезнями, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, расстройствами сна.

Самые распространенные симптомы:

головная боль

головокружение

скачки давления

раздражительность

тревожность

ощущение усталости

нарушение сна

проблемы с концентрацией

Как облегчить самочувствие в период бури

Вот простые действия, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитной бури:

Пейте больше воды

Ограничьте кофе, алкоголь, жирную пищу

Не планируйте важных решений и встреч 27 июля

Обязательно гуляйте на свежем воздухе

Проветривайте помещение дважды в день

Не залипай в лентах новостей - информационная перегрузка усиливает напряжение

Придерживайтесь нормального распорядка дня

Больше отдыхайте

Спите не менее 7-9 часов в сутки

Правильно питайтесь, добавьте питательные продукты

Избегайте конфликтов и стрессов

Не нагружайте себя физически и психологически

Если ваше самочувствие вызывает беспокойство, обращайтесь к врачу за помощью.

Кому надо быть особенно внимательным

Особую осторожность в дни магнитных бурь стоит проявить:

метеозависимым людям

беременным

гипертоникам

людям с нарушением сердечного ритма

детям

пожилым людям

В эти дни важно следить за давлением, давать организму больше отдыха и избегать лишнего стресса.