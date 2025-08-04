Магнітна буря насувається на Україну: кому варто бути особливо уважним

Магнітні бурі в період з 4 по 8 серпня можуть негативно вплинути на самопочуття метеочутливих людей. За даними наукових обсерваторій та космічних прогнозів, у ці дні очікується зростання геомагнітної активності.
Коли очікуються магнітні бурі найближчого тижня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.
За інформацією NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, нас очікують такі зміни:
4 серпня, понеділок - прогнозується геомагнітна буря рівня G1, активність зросте до показника Кр 5 у другій половині дня.
5 серпня, вівторок - активність знизиться до рівня Кр 3-4, буря вщухне, залишиться лише помірна нестабільність магнітного поля.
6 серпня, середа - геомагнітна ситуація буде спокійною, рівень активності залишиться на позначці Кр 3.
7 серпня, четвер - ймовірне повторне посилення активності до рівня Кр 5, магнітна буря рівня G1.
8 серпня, п’ятниця - геомагнітна ситуація поступово нормалізується, активність знизиться до рівня Кр 4.
Найгірший період - вечір 4 серпня та день 7 серпня. У цей час магнітні бурі можуть посилитись, що відчується найбільше.
Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. У момент бурі до планети доходять заряджені частинки, які змінюють стабільність поля. Це може впливати не тільки на техніку, зв’язок і навігацію, а й на фізичне самопочуття людини.
Бурі рівня G1 (Кр 5) вважаються помірними, але здатні викликати дискомфорт у метеочутливих людей. Особливо у тих, хто має серцево-судинні захворювання, проблеми з тиском, нервову збудливість або хронічну втому.
Особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, дітям та тим, хто схильний до тривожних або панічних станів.
За порадами фахівців, важливо підтримувати організм у балансі та мінімізувати стрес:
Якщо стан здоров’я значно погіршується - зверніться до лікаря. Навіть легка геомагнітна буря може бути тригером для загострення хронічних хвороб, якщо ігнорувати самопочуття.
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Під час підготовки матеріалу були використані джерела:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)