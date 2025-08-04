Магнітна буря насувається на Україну: кому варто бути особливо уважним

Прогноз магнітних бур

За інформацією NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, нас очікують такі зміни:

4 серпня, понеділок - прогнозується геомагнітна буря рівня G1, активність зросте до показника Кр 5 у другій половині дня.

5 серпня, вівторок - активність знизиться до рівня Кр 3-4, буря вщухне, залишиться лише помірна нестабільність магнітного поля.

6 серпня, середа - геомагнітна ситуація буде спокійною, рівень активності залишиться на позначці Кр 3.

7 серпня, четвер - ймовірне повторне посилення активності до рівня Кр 5, магнітна буря рівня G1.

8 серпня, п’ятниця - геомагнітна ситуація поступово нормалізується, активність знизиться до рівня Кр 4.

Найгірший період - вечір 4 серпня та день 7 серпня. У цей час магнітні бурі можуть посилитись, що відчується найбільше.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. У момент бурі до планети доходять заряджені частинки, які змінюють стабільність поля. Це може впливати не тільки на техніку, зв’язок і навігацію, а й на фізичне самопочуття людини.

Бурі рівня G1 (Кр 5) вважаються помірними, але здатні викликати дискомфорт у метеочутливих людей. Особливо у тих, хто має серцево-судинні захворювання, проблеми з тиском, нервову збудливість або хронічну втому.

Як бурі впливають на самопочуття

У дні геомагнітної активності можуть виникати:

головний біль, запаморочення

скачки артеріального тиску

біль у серці, серцебиття

сонливість вдень або безсоння вночі

слабкість, втома, зниження концентрації

тривожність, роздратування, апатія

Особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, дітям та тим, хто схильний до тривожних або панічних станів.

Як захистити себе в період магнітних бур

За порадами фахівців, важливо підтримувати організм у балансі та мінімізувати стрес:

дотримуйтесь режиму сну, лягайте до 23:00

пийте більше чистої води, уникайте алкоголю та кави

їжте легку їжу, багату на вітаміни та мінерали

провітрюйте приміщення, гуляйте на свіжому повітрі

обмежте перегляд новин і використання гаджетів перед сном

не перевантажуйте себе фізично чи емоційно

майте під рукою необхідні ліки, контролюйте тиск і пульс

Якщо стан здоров’я значно погіршується - зверніться до лікаря. Навіть легка геомагнітна буря може бути тригером для загострення хронічних хвороб, якщо ігнорувати самопочуття.