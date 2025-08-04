Магнитная буря надвигается на Украину: кому стоит быть особенно внимательным

Магнитные бури в период с 4 по 8 августа могут негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. По данным научных обсерваторий и космических прогнозов, в эти дни ожидается рост геомагнитной активности.
Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
По информации NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, нас ожидают следующие изменения:
4 августа, понедельник - прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня.
5 августа, вторник - активность снизится до уровня Кр 3-4, буря утихнет, останется лишь умеренная нестабильность магнитного поля.
6 августа, среда - геомагнитная ситуация будет спокойной, уровень активности останется на отметке Кр 3.
7 августа, четверг - вероятно повторное усиление активности до уровня Кр 5, магнитная буря уровня G1.
8 августа, пятница - геомагнитная ситуация постепенно нормализуется, активность снизится до уровня Кр 4.
Худший период - вечер 4 августа и день 7 августа. В это время магнитные бури могут усилиться, что почувствуется больше всего.
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. В момент бури до планеты доходят заряженные частицы, которые меняют стабильность поля. Это может влиять не только на технику, связь и навигацию, но и на физическое самочувствие человека.
Бури уровня G1 (Кр 5) считаются умеренными, но способны вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с давлением, нервную возбудимость или хроническую усталость.
Особенно осторожными следует быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.
По советам специалистов, важно поддерживать организм в балансе и минимизировать стресс:
Если состояние здоровья значительно ухудшается - обратитесь к врачу. Даже легкая геомагнитная буря может быть триггером для обострения хронических болезней, если игнорировать самочувствие.
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При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)