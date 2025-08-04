Магнитная буря надвигается на Украину: кому стоит быть особенно внимательным

Прогноз магнитных бурь

По информации NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, нас ожидают следующие изменения:

4 августа, понедельник - прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня.

5 августа, вторник - активность снизится до уровня Кр 3-4, буря утихнет, останется лишь умеренная нестабильность магнитного поля.

6 августа, среда - геомагнитная ситуация будет спокойной, уровень активности останется на отметке Кр 3.

7 августа, четверг - вероятно повторное усиление активности до уровня Кр 5, магнитная буря уровня G1.

8 августа, пятница - геомагнитная ситуация постепенно нормализуется, активность снизится до уровня Кр 4.

Худший период - вечер 4 августа и день 7 августа. В это время магнитные бури могут усилиться, что почувствуется больше всего.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. В момент бури до планеты доходят заряженные частицы, которые меняют стабильность поля. Это может влиять не только на технику, связь и навигацию, но и на физическое самочувствие человека.

Бури уровня G1 (Кр 5) считаются умеренными, но способны вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с давлением, нервную возбудимость или хроническую усталость.

Как бури влияют на самочувствие

В дни геомагнитной активности могут возникать:

головная боль, головокружение

скачки артериального давления

боль в сердце, сердцебиение

сонливость днем или бессонница ночью

слабость, усталость, снижение концентрации

тревожность, раздражение, апатия

Особенно осторожными следует быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.

Как защитить себя в период магнитных бурь

По советам специалистов, важно поддерживать организм в балансе и минимизировать стресс:

соблюдайте режим сна, ложитесь до 23:00

пейте больше чистой воды, избегайте алкоголя и кофе

ешьте легкую пищу, богатую витаминами и минералами

проветривайте помещение, гуляйте на свежем воздухе

ограничьте просмотр новостей и использование гаджетов перед сном

не перегружайте себя физически или эмоционально

имейте под рукой необходимые лекарства, контролируйте давление и пульс

Если состояние здоровья значительно ухудшается - обратитесь к врачу. Даже легкая геомагнитная буря может быть триггером для обострения хронических болезней, если игнорировать самочувствие.