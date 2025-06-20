Магнітна буря насувається на Україну з 20 червня: кому варто бути особливо уважним

Прогноз магнітних бур

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень) та інших лабораторій спостережень за Сонцем, нас чекають важкі дні:

20 червня, п'ятниця - у першій половині дня геомагнітна активність буде помірна (Кр 3-4). Після обіду нас очікує буря рівня G2.

- у першій половині дня геомагнітна активність буде помірна (Кр 3-4). Після обіду нас очікує буря рівня G2. 21 червня, субота - прогнозується потужна буря, яка у пік досягне Кр 6, рівня G2-G3

- прогнозується потужна буря, яка у пік досягне Кр 6, рівня G2-G3 22 червня, неділя - геомагнітна активність буде зберігатися на рівні Кр 5-6, тільки ввечері почнеться поступове зниження.

- геомагнітна активність буде зберігатися на рівні Кр 5-6, тільки ввечері почнеться поступове зниження. 23 червня, понеділок - активність почне знижуватися, очікується помірна магнітна буря, Кр 4.

Найгірший час: з вечора п'ятниці, 20 червня до ночі 22 червня

Найбільш вразливі категорії до таких магнітних бур - це гіпертоніки, люди з вегето-судинною дистонією, хворобами серця, вагітні, маленькі діти, люди похилого віку, люди з підвищеною тривожністю.

Що таке магнітна буря

Геомагнітні бурі є наслідком спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються великі потоки заряджених частинок.

Досягаючи магнітного поля Землі, ці частинки викликають його збурення.

За міжнародною шкалою NOAA, рівень G2 вважається бурею червоного рівня, яка може впливати на самопочуття деяких людей.

Як магнітні бурі впливають на людину

Геомагнітні бурі - це наслідок спалахів на Сонці, які викликають коливання в магнітному полі Землі. Для людини це невидимий, але дуже відчутний удар по біоритмах.

Найчастіші симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Нудота

Тиск

Шум у вухах

Безсоння вночі або сонливість вдень

Підвищена втома

Слабкість

Зниження концентрації та працездатності

Дратівливість

Підвищення тривожності

Панічні настрої

Агресія

Різкі перепади настрою

Легка апатія

Серцебиття або біль у грудях, нестабільний пульс

Загострення хронічних хвороб

Як захистити свій організм у дні магнітних бур

За словами фахівців, повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, але є ефективні способи, які допомагають полегшити стан та зменшити негативний вплив.

Нормальний режим дня

Лягайте спати до 23:00, намагайтеся спати не менш 7-9 годин. Прокидайтеся, за можливості, в один і той самий час. Якщо є потреба - відпочиньте вдень 1-2 години.

Харчування та водний баланс

Пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс - від 1,5-2 л на день. Не вживайте багато кави та енергетиків, відмовтеся від алкоголю, жирних та шкідливих страв. Обирайте легкі та поживні продукти, багаті на вітаміни та мінерали.

Фізична активність

Уникайте в такі дні інтенсивних фізичних навантажень. Пробіжку замініть басейном, важкі вправи у залі - на легкі вправи.

Свіже повітря

За можливості, гуляйте більше на свіжому повітрі - у парках, в лісі. Обов'язково двічі на день провітрюйте приміщення.

Емоційна стабільність

Уникайте стресів, з'ясування стосунків, суперечок, конфліктів. Намагайтеся не навантажувати себе емоційно. Допомагайте собі релаксаційними практиками, використовуйте медитації, дихальні вправи, йогу.

Обмежте новини та соцмережі, а за 1-2 годину до сну відкладайте усі екрани.

Контроль здоров'я

Будьте уважні до свого самопочуття і якщо у вас є хронічні захворювання - тримайте під руками необхідні ліки, контролюйте тиск та серцебиття.

Якщо стан здоров'я погіршується, зверніться за допомогою до лікарів.