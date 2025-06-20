Магнитная буря надвигается на Украину с 20 июня: кому стоит быть особенно внимательным

Прогноз магнитных бурь

По данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований) и других лабораторий наблюдений за Солнцем, нас ждут тяжелые дни:

20 июня, пятница - в первой половине дня геомагнитная активность будет умеренная (Кр 3-4). После обеда нас ожидает буря уровня G2.

- в первой половине дня геомагнитная активность будет умеренная (Кр 3-4). После обеда нас ожидает буря уровня G2. 21 июня, суббота - прогнозируется мощная буря, которая в пик достигнет Кр 6, уровня G2-G3

- прогнозируется мощная буря, которая в пик достигнет Кр 6, уровня G2-G3 22 июня, воскресенье - геомагнитная активность будет сохраняться на уровне Кр 5-6, только вечером начнется постепенное снижение.

- геомагнитная активность будет сохраняться на уровне Кр 5-6, только вечером начнется постепенное снижение. 23 июня, понедельник - активность начнет снижаться, ожидается умеренная магнитная буря, Кр 4.

Худшее время: с вечера пятницы, 20 июня до ночи 22 июня

Наиболее уязвимые категории к таким магнитным бурям - это гипертоники, люди с вегето-сосудистой дистонией, болезнями сердца, беременные, маленькие дети, пожилые люди, люди с повышенной тревожностью.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури являются следствием вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются большие потоки заряженных частиц.

Достигая магнитного поля Земли, эти частицы вызывают его возмущения.

По международной шкале NOAA, уровень G2 считается бурей красного уровня, которая может влиять на самочувствие некоторых людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Геомагнитные бури - это следствие вспышек на Солнце, которые вызывают колебания в магнитном поле Земли. Для человека это невидимый, но очень ощутимый удар по биоритмам.

Самые частые симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Тошнота

Давление

Шум в ушах

Бессонница ночью или сонливость днем

Повышенная усталость

Слабость

Снижение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Повышение тревожности

Панические настроения

Агрессия

Резкие перепады настроения

Легкая апатия

Сердцебиение или боль в груди, нестабильный пульс

Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм в дни магнитных бурь

По словам специалистов, полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но есть эффективные способы, которые помогают облегчить состояние и уменьшить негативное влияние.

Нормальный режим дня

Ложитесь спать до 23:00, старайтесь спать не менее 7-9 часов. Просыпайтесь, по возможности, в одно и то же время. Если есть необходимость - отдохните днем 1-2 часа.

Питание и водный баланс

Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс - от 1,5-2 л в день. Не употребляйте много кофе и энергетиков, откажитесь от алкоголя, жирных и вредных блюд. Выбирайте легкие и питательные продукты, богатые витаминами и минералами.

Физическая активность

Избегайте в такие дни интенсивных физических нагрузок. Пробежку замените бассейном, тяжелые упражнения в зале - на легкие упражнения.

Свежий воздух

По возможности, гуляйте больше на свежем воздухе - в парках, в лесу. Обязательно дважды в день проветривайте помещение.

Эмоциональная стабильность

Избегайте стрессов, выяснения отношений, споров, конфликтов. Старайтесь не нагружать себя эмоционально. Помогайте себе релаксационными практиками, используйте медитации, дыхательные упражнения, йогу.

Ограничьте новости и соцсети, а за 1-2 часа до сна откладывайте все экраны.

Контроль здоровья

Будьте внимательны к своему самочувствию и если у вас есть хронические заболевания - держите под руками необходимые лекарства, контролируйте давление и сердцебиение.

Если состояние здоровья ухудшается, обратитесь за помощью к врачам.