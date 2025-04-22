Магія в небі. Над Сумською областю помітили казкове явище (фото)

У небі над Сумською областю помітили вражаюче природнє явище. Йдеться про полярне сяйво з казковими яскравими відтінками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Згідно з інформацією облцентру з гідрометеорології, полярне сяйво спостерігалось вчора ввечері (у понеділок, 21 квітня 2025 року) в небі над Сумською областю.
Уточнюється, що світлини, опубліковані установою, зробила в місті Конотоп Анастасія Братуха.
"А ви спостерігали полярне сяйво? Діліться вашими фото у коментарях", - закликали українців.
Зазначимо, що за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, полярне сяйво - це спорадичне явище в іоносфері, яке виражається в люмінесценції (світінні) розрідженого повітря на висотах:
Експерти установи розповіли, що полярні сяйва спостерігаються переважно у високих та помірних широтах обох півкуль (притому в обох півкулях і на всіх довготах одночасно), але з різною інтенсивністю.
Ширина областей, які світяться, може досягати 100 км. А тривалість полярного сяйва - від десятків хвилин до декількох діб.
Інколи це явище можуть називати також "північне сяйво". Рідше - "південне сяйво".
Уточнюється, що найчастіше можна спостерігати сяйва:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні минулого року українці помітили в небі незвичне блакитне сяйво, не схоже ні на що відоме багатьом.
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