Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)

Где именно и когда запечатлели полярное сияние

Согласно информации облцентра по гидрометеорологии, полярное сияние наблюдалось вчера вечером (в понедельник, 21 апреля 2025 года) в небе над Сумской областью.

Невероятные оттенки звездного неба (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

Уточняется, что фотографии, опубликованные учреждением, сделала в городе Конотоп Анастасия Братуха.

В этот кадр попало не только полярное сияние (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

"А вы наблюдали полярное сияние? Делитесь вашими фото в комментариях", - призвали украинцев.

Публикация областного центра (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

Отметим, что по информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере, которое выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:

от нескольких десятков (иногда от 60) километров;

до нескольких сотен (иногда более 1000) километров.

Эксперты учреждения рассказали, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.

Полярное сияние над Сумской областью (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

Ширина светящихся областей может достигать 100 км. А продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.

Иногда это явление могут называть также "северное сияние". Реже - "южное сияние".

Уточняется, что чаще всего можно наблюдать сияния:

красного цвета;

зеленого цвета;

фиолетового цвета.

Цвет полярного сияния над Сумской областью - ближе к розовому (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)