Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)

В небе над Сумской областью заметили впечатляющее природное явление. Речь идет о полярном сиянии со сказочными яркими оттенками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Согласно информации облцентра по гидрометеорологии, полярное сияние наблюдалось вчера вечером (в понедельник, 21 апреля 2025 года) в небе над Сумской областью.
Уточняется, что фотографии, опубликованные учреждением, сделала в городе Конотоп Анастасия Братуха.
"А вы наблюдали полярное сияние? Делитесь вашими фото в комментариях", - призвали украинцев.
Отметим, что по информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере, которое выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:
Эксперты учреждения рассказали, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.
Ширина светящихся областей может достигать 100 км. А продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.
Иногда это явление могут называть также "северное сияние". Реже - "южное сияние".
Уточняется, что чаще всего можно наблюдать сияния:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле прошлого года украинцы заметили в небе необычное голубое сияние, не похожее ни на что известное многим.
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