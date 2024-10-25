"Магія голосу". Як і коли можна буде перевірити радіодиктант

У п'ятницю, 25 жовтня, українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторкою цього року стала Оксана Забужко, а текст мав назву "Магія голосу".
РБК-Україна розповідає, коли та де саме оприлюднять текст радіодиктанту, щоб кожен охочий міг перевірити власні знання.
Текст для самостійної перевірки Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року під назвою "Магія голосу" авторства Оксани Забужко оприлюднять у понеділок, 28 жовтня, об 11:00:
Ті з українців, які бажають, щоб їхній диктант перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.
При цьому на штемпелі має бути вказана дата - не пізніше ніж 27 жовтня.
Крім того, можна надіслати текст на перевірку онлайн:
Це потрібно зробити до 11:00 28 жовтня 2024 року.
Насамкінець, кожен охочий може скористатись формою "Надіслати текст на перевірку" на сайті "Українського радіо".
Як надіслати свій текст диктанту на перевірку (інфографіка: nrcu.gov.ua)
Варто зазначити також, що українці можуть ділитися своїми фото чи відео з написання радіодиктанту в соціальних мережах (із хештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024).
Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою "Українського Радіо" у 2000 році - задля єднання навколо мови.
Відтоді він проводиться щороку й вже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців і знавців української мови з різних куточків світу.
Найактивнішими учасниками флешмобу є зазвичай школярі, студенти та викладачі навчальних закладів. Однак до радіодиктанту щороку долучаються люди різного віку та найрізноманітніших професій.
Цього року Всеукраїнський радіодиктант відбувся 25 жовтня - напередодні Дня української писемності та мови, який відзначатимуть 27 жовтня.
До радіодиктанту традиційно долучились, крім інших, українські полярники та військовослужбовці. Українські бійці навіть показали, як писали радіодиктант у Курській області.
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