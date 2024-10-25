"Магия голоса". Как и когда можно будет проверить радиодиктант

Где и когда опубликуют текст радиодиктанта

Текст для самостоятельной проверки Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2024 года под названием "Магия голоса" авторства Оксаны Забужко будет обнародован в понедельник, 28 октября, в 11:00:

на сайте "Українське радіо"

на сайте "Суспільне Культура"

Как еще можно проверить свой радиодиктант

Те из украинцев, которые хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, могут отправить его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26.

При этом на штемпеле должна быть указана дата - не позднее 27 октября.

Кроме того, можно отправить текст на проверку онлайн:

сфотографировать или отсканировать написанный текст радиодиктанта

отправить полученный файл (в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF) по электронному адресу: rd@suspilne.media

Это следует сделать до 11:00 28 октября 2024 года.

В завершение каждый желающий может воспользоваться формой "Надіслати текст на перевірку" на сайте "Українського радіо".

Как отправить свой текст диктанта на проверку (инфографика: nrcu.gov.ua)

Следует отметить также, что украинцы могут публиковать свои фото или видео написания радиодиктанта в социальных сетях (с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024).