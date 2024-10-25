"Магия голоса". Как и когда можно будет проверить радиодиктант

В пятницу, 25 октября, украинцы написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автором в этом году стала Оксана Забужко, а текст назывался "Магия голоса".
РБК-Украина рассказывает, когда и где именно опубликуют текст радиодиктанта, чтобы каждый желающий мог проверить свои знания.
Текст для самостоятельной проверки Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2024 года под названием "Магия голоса" авторства Оксаны Забужко будет обнародован в понедельник, 28 октября, в 11:00:
Те из украинцев, которые хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, могут отправить его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26.
При этом на штемпеле должна быть указана дата - не позднее 27 октября.
Кроме того, можно отправить текст на проверку онлайн:
Это следует сделать до 11:00 28 октября 2024 года.
В завершение каждый желающий может воспользоваться формой "Надіслати текст на перевірку" на сайте "Українського радіо".
Как отправить свой текст диктанта на проверку (инфографика: nrcu.gov.ua)
Следует отметить также, что украинцы могут публиковать свои фото или видео написания радиодиктанта в социальных сетях (с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024).
Напомним, Всеукраинский радиодиктант национального единства был инициирован командой "Украинского Радио" в 2000 году - с целью единения вокруг языка.
С тех пор он проводится ежегодно и стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев и знатоков украинского языка из разных уголков мира.
Наиболее активными участниками флешмоба являются как правило школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако к радиодиктанту ежегодно приобщаются люди всех возрастов и самых разных профессий.
В этом году Всеукраинский радиодиктант состоялся 25 октября - в канун Дня украинской письменности и языка, который будут отмечать 27 октября.
К радиодиктанту традиционно присоединились, помимо прочих, украинские полярники и военнослужащие. Украинские бойцы даже показали, как писали радиодиктант в Курской области.
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