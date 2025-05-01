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Магистратура 2025: когда нужно зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕФВВ, чтобы успеть

Четверг 01 мая 2025 12:38
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Магистратура 2025: когда нужно зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕФВВ, чтобы успеть Фото: Экзамены на поступление в магистратуру (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начинается регистрация - это первый шаг в магистратуру. Стоит внимательно ознакомиться со всеми требованиями и подготовить документы заранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В пятницу, 2 мая, в Украине начинается регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру. Она продлится до 23 мая. В этом году, как и раньше, абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или единый вступительный экзамен по специальности (ЕФВВ). Зарегистрироваться можно как лично, так и онлайн.

Поступающие могут выбрать пункт тестирования не только в Украине, но и за рубежом. Но важно учитывать ограничения - в каждом иностранном пункте действует квота мест. Поэтому советуют не медлить с регистрацией, иначе выбрать желаемый город за рубежом будет невозможно.

Как и где регистрироваться

Регистрацию осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений - очно или дистанционно. Если возникли вопросы, следует обращаться именно в комиссию вуза, куда планируется поступление.

Процесс регистрации проходит через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.

Пакет документов для регистрации должен содержать:

  • заявление-анкету с электронной подписью, где указан город сдачи ЕВЭ/ЕФВВ, язык тестирования и предметы (не более двух);
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • РНУКПН или справку об отсутствии кода;
  • диплом о высшем образовании (для тех, кто уже закончил обучение);
  • справку о завершении обучения в 2025 году (для текущих студентов);
  • фото (цветное или черно-белое);
  • медицинскую справку (при необходимости создания специальных условий).

Если выбраны два теста ЕФВВ, которые проводятся одновременно, УЦОКО самостоятельно определит, какой из них будет сдаваться во время основной сессии, а какой - во время дополнительной.

После подачи документов поступающий получит экзаменационный листок или его сканкопию. Важно проверить, все ли данные в нем верны - в случае ошибок следует обращаться в приемную комиссию.

Для всех зарегистрированных будет создан личный кабинет на сайте УЦОКО - доступ к нему осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

Что нужно знать о ЕВЭ/ЕФВЭ в 2025 году

В 2025 году поступление в магистратуру и аспирантуру в Украине предусматривает сдачу Единого вступительного экзамена, который является обязательным для всех специальностей и форм обучения. ЕВЭ состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку.

Основная сессия экзаменов будет проходить с 21 июня по 12 июля, а дополнительная - с 29 июля по 18 августа. Результаты основной сессии будут опубликованы до 18 июля, дополнительной - до 22 августа.

Для поступающих, которые находятся за рубежом, предусмотрена возможность сдачи экзаменов в определенных городах, однако количество мест ограничено, поэтому рекомендуется не медлить с регистрацией.

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