Магистратура 2025: когда нужно зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕФВВ, чтобы успеть

В Украине начинается регистрация - это первый шаг в магистратуру. Стоит внимательно ознакомиться со всеми требованиями и подготовить документы заранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В пятницу, 2 мая, в Украине начинается регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру. Она продлится до 23 мая. В этом году, как и раньше, абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или единый вступительный экзамен по специальности (ЕФВВ). Зарегистрироваться можно как лично, так и онлайн.

Поступающие могут выбрать пункт тестирования не только в Украине, но и за рубежом. Но важно учитывать ограничения - в каждом иностранном пункте действует квота мест. Поэтому советуют не медлить с регистрацией, иначе выбрать желаемый город за рубежом будет невозможно.

Как и где регистрироваться

Регистрацию осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений - очно или дистанционно. Если возникли вопросы, следует обращаться именно в комиссию вуза, куда планируется поступление.

Процесс регистрации проходит через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.

Пакет документов для регистрации должен содержать:

заявление-анкету с электронной подписью, где указан город сдачи ЕВЭ/ЕФВВ, язык тестирования и предметы (не более двух);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНУКПН или справку об отсутствии кода;

диплом о высшем образовании (для тех, кто уже закончил обучение);

справку о завершении обучения в 2025 году (для текущих студентов);

фото (цветное или черно-белое);

медицинскую справку (при необходимости создания специальных условий).

Если выбраны два теста ЕФВВ, которые проводятся одновременно, УЦОКО самостоятельно определит, какой из них будет сдаваться во время основной сессии, а какой - во время дополнительной.

После подачи документов поступающий получит экзаменационный листок или его сканкопию. Важно проверить, все ли данные в нем верны - в случае ошибок следует обращаться в приемную комиссию.

Для всех зарегистрированных будет создан личный кабинет на сайте УЦОКО - доступ к нему осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.