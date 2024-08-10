Магазини самообслуговування: як зручно та безпечно купувати продукти на вагу

У відомстві нагадали, що оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах своєї діяльності. Вони зобов’язані забезпечувати дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу.

Держпродспоживслужба наголосила, що відпуск товарів, які не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших - ред.), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентарю.

"Отже, при реалізації товарів на вагу з можливістю доступу до них покупців в закладах торгівлі оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів", - зауважили в повідомленні.