Магазины самообслуживания: как удобно и безопасно покупать продукты на вес

В ведомстве напомнили, что операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках своей деятельности. Они обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения.

Госпродслужба отметила, что отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки (пирожных, открытых конфет, весового печенья и других - ред.), проводят в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и прочего инвентарю.

"Итак, при реализации товаров на вес с возможностью доступа к ним покупателей в торговых заведениях операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и наличии специальных средств", - отметили в сообщении.