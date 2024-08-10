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Магазини самообслуговування: як зручно та безпечно купувати продукти на вагу

Україна, Субота 10 серпня 2024 10:55
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Магазини самообслуговування: як зручно та безпечно купувати продукти на вагу Фото: правила безпечної покупки продуктів на вагу в магазинах самообслуговування (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У магазинах, де передбачено самообслуговування, оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

У відомстві нагадали, що оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах своєї діяльності. Вони зобов’язані забезпечувати дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу.

Держпродспоживслужба наголосила, що відпуск товарів, які не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших - ред.), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентарю.

"Отже, при реалізації товарів на вагу з можливістю доступу до них покупців в закладах торгівлі оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів", - зауважили в повідомленні.

Безпечність продуктів харчування

Нагадаємо, цього літа у магазинах та супермаркетах в Україні стали частіше помічати погано охолоджені, зіпсовані чи протерміновані продукти харчування.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук у інтерв'ю РБК-Україна розповів, що за такі порушення заклад торгівлі можуть оштрафувати, а зіпсований товар вилучать.

Також ми повідомляли, що на сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів.

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Держпродспоживслужба Магазини
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