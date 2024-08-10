Магазины самообслуживания: как удобно и безопасно покупать продукты на вес
В магазинах, где предусмотрено самообслуживание, операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и специальных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
В ведомстве напомнили, что операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках своей деятельности. Они обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения.
Госпродслужба отметила, что отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки (пирожных, открытых конфет, весового печенья и других - ред.), проводят в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и прочего инвентарю.
"Итак, при реализации товаров на вес с возможностью доступа к ним покупателей в торговых заведениях операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и наличии специальных средств", - отметили в сообщении.
Безопасность продуктов питания
Напомним, нынешним летом в магазинах и супермаркетах в Украине стали чаще замечать плохо охлажденные, испорченные или просроченные продукты питания.
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в интервью РБК-Украина рассказал, что за такие нарушения заведение торговли могут оштрафоваться, а испорченный товар изъят.
Также мы сообщали, что на сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов.
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