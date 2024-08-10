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Магазины самообслуживания: как удобно и безопасно покупать продукты на вес

Украина, Суббота 10 августа 2024 10:55
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Магазины самообслуживания: как удобно и безопасно покупать продукты на вес Фото: правила безопасной покупки продуктов на вес в магазинах самообслуживания (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В магазинах, где предусмотрено самообслуживание, операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и специальных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

В ведомстве напомнили, что операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках своей деятельности. Они обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения.

Госпродслужба отметила, что отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки (пирожных, открытых конфет, весового печенья и других - ред.), проводят в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и прочего инвентарю.

"Итак, при реализации товаров на вес с возможностью доступа к ним покупателей в торговых заведениях операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и наличии специальных средств", - отметили в сообщении.

Безопасность продуктов питания

Напомним, нынешним летом в магазинах и супермаркетах в Украине стали чаще замечать плохо охлажденные, испорченные или просроченные продукты питания.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук в интервью РБК-Украина рассказал, что за такие нарушения заведение торговли могут оштрафоваться, а испорченный товар изъят.

Также мы сообщали, что на сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов.

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Держпродспоживслужба Магазины
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