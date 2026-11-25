Національний електронний чек єЧек поки не може повністю замінити паперовий, оскільки немає однозначного роз'яснення щодо його фіскального статусу в банківських застосунках. Через побоювання штрафів підприємці продовжують друкувати чеки навіть після надсилання електронних.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника міністра економіки та довкілля Олександр Циборт у Facebook .

Чому бізнеси не відмовляються від паперових чеків

За його словами, сервіс уже доставив понад 78 млн чеків у банківські застосунки. Однак бізнес поки не поспішає відмовлятися від паперових документів.

"Бізнес боїться штрафів і друкує ще й паперовий. На засіданні ми домовилися з Міністерством фінансів і Державною податковою службою опрацювати разом, як зробити єЧек у банківському застосунку повноцінним фіскальним чеком", - зазначив Циборт.

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Скільки бізнес витрачає на папір

Заступник міністра наголосив, що повна заміна паперових чеків електронними під час оплати карткою могла б заощадити підприємцям сотні мільйонів гривень на рік. Крім того, це дозволило б скоротити використання паперу на тисячі тонн.

Він навів приклад аптечної мережі з 2,4 тис. торгових точок. Щомісяця вона витрачає 300-350 тисяч гривень лише на папір для чеків. Якщо врахувати обслуговування принтерів і роботу персоналу, загальні витрати сягають близько пів мільйона гривень.

Електронний чек також зручніший для покупців: він зберігається в банківському застосунку й не губиться. Його можна використати для повернення чи обміну товару або гарантійного обслуговування.

Як працює єЧек

єЧек - це електронний чек, який покупець отримує в банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Документ зберігається в цифровому форматі й залишається доступним у застосунку.