В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву

У Херсоні на поличках магазинів помітили продукцію з Ірану. Звідти постачають ті товари, які не імпортуються в Росію.

"На поличках в багатьох магазинах Херсону - поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території рф, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в публікації.

В Центрі національного спротиву зазначають, що місцеві жителі здебільшого уникають покупки таких товарів, нарівні з продуктами, які постачаються з РФ.