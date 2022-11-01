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В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву

Фото: в Херсоні почали з'являтись продукти з Ірану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Херсоні на поличках магазинів помітили продукцію з Ірану. Звідти постачають ті товари, які не імпортуються в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Центру національного спротиву.

"На поличках в багатьох магазинах Херсону - поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території рф, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в публікації.

В Центрі національного спротиву зазначають, що місцеві жителі здебільшого уникають покупки таких товарів, нарівні з продуктами, які постачаються з РФ.

Нагадаємо, що у середині жовтня окупаційний "глава регіону" Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

А 31 жовтня окупаційна влада області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

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