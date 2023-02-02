МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні виробництва на ядерному об'єкті

Дії Тегерана з самовільного та несанкціонованого переобладнання заводу з виробництва високозбагаченого урану з порушенням зобов'язання надавати інформацію про подібні кроки Агентству розкритикував у Відні директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зокрема, в ході раптової інспекції МАГАТЕ на ядерному об'єкті у Фордо було виявлено незаявлену зміну у поєднанні між двома каскадами центрифуг IR-6, які збагачують уран до 60%.

МАГАТЕ має регулярний доступ до ядерного об'єкта Фордо для проведення перевірок та веде переговори з Тегераном щодо активізації цієї діяльності.

Додамо, що Іран вже збагачує уран до 60% в інших місцях, хоча це й значно нижче за 90%, які необхідні для збройового матеріалу. При цьому показник вищий за 20%, які Іран виробляв до угоди 2015 року про обмеження збагачення на рівні 3,67%.

Зазначимо, що раніше Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій закликало Іран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ слідами урану, виявленим на трьох незаявлених об'єктах у країні.

Як повідомляло РБК-Україна, МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

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