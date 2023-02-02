МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении производства на ядерном объекте

Действия Тегерана по самовольному и несанкционированному переоборудованию завода по производству высокообогащенного урана в нарушение обязательства предоставлять информацию о подобных шагах Агентству раскритиковал в Вене директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В частности, в ходе внезапной инспекции МАГАТЭ на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%.

МАГАТЭ имеет регулярный доступ к ядерному объекту Фордо для проведения проверок и ведет переговоры с Тегераном об активизации этой деятельности.

Добавим, что Иран уже обогащает уран до 60% в других местах, хотя это и значительно ниже 90%, которые необходимы для оружейного материала. При этом показатель выше 20%, которые Иран производил до соглашения 2015 года об ограничении обогащения на уровне 3,67%.

Отметим, что ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвало Иран сотрудничать с расследованием МАГАТЭ по следам урана, обнаруженным на трех незаявленных объектах в стране.

Как сообщало РБК-Украина МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

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