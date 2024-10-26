В МАГАТЕ зробили заяву про ядерні об'єкти Ірану після ударів Ізраїлю

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку

Нагадаємо, що сьогодні Ізраїль завдав ударів по об'єктах в Ірані у відповідь на атаку балістичними ракетами, що відбулася на початку місяця.

У Тегерані та інших іранських містах сталися серії вибухів. Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) підтвердили, що удари були "точними" і націлені на іранські військові об’єкти.

Тим часом Іран та Ірак закрили свій повітряний простір після початку атак.

Як повідомляє ізраїльський 12 канал, перша хвиля авіаударів Ізраїлю була націлена на об’єкти з виробництва ракет і систем протиповітряної оборони Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.