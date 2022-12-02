МАГАТЕ збільшить свою присутність на українських АЕС

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства.

Також за словами Гроссі, цього тижня група експертів уперше перебувала на Южно-Українській АЕС і проводили інспекцію протягом кількох днів, щоб краще зрозуміти ситуацію з ядерною безпекою та безпекою, а також потреби станції.

"МАГАТЕ збільшить свою присутність на Южно-Українській, Чорнобильській, Рівненській та Хмельницькій АЕС", - йдеться у повідомленні.

Раніше в МАГАТЕ заявили, що рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Наразі обидві сторони погоджуються за деякими принципами.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій щодо створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

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