МАГАТЭ увеличит свое присутствие на украинских АЭС

МАГАТЭ увеличит присутствие международных экспертов на украинских атомных электростанциях в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Также по словам Гросси, на этой неделе группа экспертов впервые находилась на Южно-Украинской АЭС и проводили инспекцию в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью, а также потребности станции.

"МАГАТЭ увеличит свое присутствие на Южно-Украинской, Чернобыльской, Ровенской и Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили об активизации консультаций по созданию "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.

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