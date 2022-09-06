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МАГАТЭ заявляет о нехватке персонала на Запорожской АЭС и тяжелых условиях труда

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 18:28
МАГАТЭ заявляет о нехватке персонала на Запорожской АЭС и тяжелых условиях труда Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что на Запорожской АЭС находится недостаточное количество персонала. Сотрудники находятся под постоянным стрессом и давлением, что может привести к ошибкам в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет по итогам инспекции на ЗАЭС в Энергодаре.

Отмечается, что украинский персонал, который работает на Запорожской АЭС в условиях российской военной оккупации, находится под постоянным сильным стрессом и давлением. Кроме того, на станции наблюдается ограниченное количество персонала.

МАГАТЭ считает, что такие условия могут привести к увеличению вероятности ошибок в работе с последствиями для ядерной безопасности.

В отчете говорится, что достаточное количество эксплуатационного персонала должно иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз или давления, что подрывает не только их собственную безопасность, но и безопасность самого объекта. Должна быть оказана любая поддержка, необходимая для обеспечения здоровья персонала и их семей.

Отмечается, что находясь на месте, миссия МАГАТЭ может выявить и помочь решить эти проблемы в соответствии с применимыми стандартами.

"МАГАТЭ рекомендует восстановить надлежащую рабочую среду, включая поддержку семьи, для эксплуатационного персонала. Кроме того, поскольку оператор несет основную ответственность за ядерную безопасность и защиту, он должен иметь возможность выполнять свою миссию с четким распределением обязанностей и полномочий", - говорится в рекомендации организации.

Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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