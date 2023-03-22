МАГАТЕ заявило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач

Як нагадав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, остання резервна лінія електропередач 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС пошкоджена з 1 березня.

"Вона залишається відключеною та знаходиться на ремонті, що ще раз підкреслює крихкість ядерної безпеки та безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи", - заявив Гроссі.

При цьому він зазначив, що протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ.

"Станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика", - пояснює Гроссі.

Він розповів, що

Гендиректор МАГАТЕ попередив, що я





