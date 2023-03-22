МАГАТЭ заявило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач

Как напомнил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, последняя резервная линия электропередач 330 киловольтов (кВ) на Запорожской АЭС повреждена с 1 марта.

"Она остается отключенной и находится на ремонте, что еще раз подчеркивает хрупкость ядерной безопасности и безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы", - заявил Гросси.

При этом он отметил, что в течение трех недель ЗАЭС получала электроэнергию только от одной основной внешней линии электропередач 750 кВ.

"Станции необходимо внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере электростанции за пределами площадки", - объясняет Гросси.

Он рассказал, что

Гендиректор МАГАТЭ предупредил, что я