МАГАТЕ на Запорізькій АЕС частково перевірили енергоблоки на предмет мінування: подробиці

"З вершини будівлі група МАГАТЕ також могла спостерігати весь дах машинного залу, а також частини дахів реакторних будівель і машинних залів енергоблоків 1 і 3. Вони також не побачили жодних мін або вибухових речовин", - сказав директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Зазначається, що МАГАТЕ продовжить звертатися зі своїм давнім проханням також відвідати дахи реакторних блоків №№ 1, 5 і 6 для контролю за дотриманням п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

"Сьогоднішня подія сталася після того, як 3 серпня експертам МАГАТЕ було дозволено доступ на дахи блоків 3 і 4 після повідомлень про те, що там могла бути закладена вибухівка. Також у той момент вони не помітили жодних мін або вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це крок у правильному напрямку, але МАГАТЕ, як і раніше, необхідно більше доступу для оцінювання дотримання п'яти принципів, які було представлено та отримало підтримку в Раді Безпеки ООН.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

У липні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).