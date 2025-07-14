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МАГАТЕ зафіксувало стрілянину на ЗАЕС: знайдено гільзи біля реакторів

Фото: МАГАТЕ зафіксували стрілянину біля енергоблоків ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Інспектори МАГАТЕ зафіксували сотні пострілів біля енергоблоків Запорізької АЕС. Гендиректор Рафаель Гроссі заявив про неприйнятну військову активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Уніч на 13 липня команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків станції. 

За словами Гроссі, стрілянина тривала близько години, починаючи з 22:00 за місцевим часом.

Члени місії МАГАТЕ вранці провели інспекцію території та виявили численні гільзи малого калібру біля блоків 5 та 6. Ознак серйозних пошкоджень або розбитих вікон не зафіксовано.

МАГАТЕ наразі з'ясовує обставини інциденту. Гроссі наголосив, що будь-яка військова активність поблизу ядерного об’єкта - неприпустима.

Він також нагадав про нещодавню ескалацію атак дронами в районі ЗАЕС і в місті Енергодар, де проживає персонал станції.

Генеральний директор Агентства висловив глибоку стурбованість тим, що атаки дронів дедалі частіше відбуваються поблизу українських атомних електростанцій.

За його словами, удар по будь-якому ядерному об'єкту порушує принципи безпеки, зокрема Сім незамінних стовпів ядерної безпеки та П’ять принципів для ЗАЕС, сформульованих МАГАТЕ у 2022-2023 роках.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відтоді окупанти систематично порушують норми безпечної експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофи. На території станції вони розмістили військову техніку та особовий склад.

3 червня, Гроссі прибув до України та зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

Під час одноденного візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

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