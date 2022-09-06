МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС

В отчете указано, что есть ожидание завершения войны и восстановления стабильных условий работы. Сейчас существует срочная потребность во временных мерах, которые бы предотвратили ядерную аварию из-за обстрелов.

"Этого можно достичь немедленным установлением зоны охраны ядерной безопасности", - говорится в отчете.

МАГАТЭ заявляет, что готово немедленно начать консультации, которые смогут привести к срочному установлению такого уровня ядерной безопасности охранной зоны на ЗАЭС.

Также в МАГАТЭ заявили, что поддержка всех систем безопасности ЗАЭС в штатном режиме и работоспособности системы физической защиты требует значительных усилий украинского персонала. Сейчас на месте присутствуют военный персонал и оборудование, а также представители "Росатома".

"МАГАТЭ рекомендует эксплуатировать систему физической защиты в соответствии с проектом и лицензией. Это требует удаления транспортных средств из зон, которые могут мешать работе систем безопасности и оборудования", - говорится в отчете.

Таким образом, в МАГАТЭ призывали к демилитаризации территории ЗАЭС и выводу оттуда российских военных.