МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС

У звіті зазначення, що є очікування завершення війни та відновлення стабільних умов роботи. Наразі існує термінова потреба у тимчасових заходах, які б запобігли ядерній аварії через обстріли.

"Цього можна досягти негайним встановленням зони охорони ядерної безпеки", - йдеться у звіті.

МАГАТЕ заявляє, що готове негайно почати консультації, які зможуть призвести до термінового встановлення такого рівня ядерної безпеки охоронної зони на ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ заявили, що підтримка всіх систем безпеки ЗАЕС у штатному режимі та працездатності системи фізичного захисту потребує значних зусиль українського персоналу. Наразі на місці присутні військовий персонал і обладнання, а також представники "Росатома".

"МАГАТЕ рекомендує експлуатувати систему фізичного захисту відповідно до проекту та ліцензії. Це вимагає видалення транспортних засобів із зон, які можуть заважати роботі систем безпеки та обладнання", - йдеться у звіті.

Таким чином у МАГАТЕ закликали до демілітаризації території ЗАЕС та виводу звідти російських військових.