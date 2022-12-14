У МАГАТЕ вигадали, як убезпечити ЗАЕС та її персонал від холоду

Зазначається, що ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають у резервному режимі та готові забезпечувати електроенергією, якщо зовнішнє харчування буде недоступне.

Однак, як уточнили в організації, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії, в даний час як запобіжний засіб розгортаються мобільні дизельні генератори. Два з них уже підключено до одного блоку. Ще кілька генераторів планується випробувати, а потім приєднати до інших реакторів.