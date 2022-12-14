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У МАГАТЕ вигадали, як убезпечити ЗАЕС та її персонал від холоду

Фото: Запорізька атомна електростанція (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На захопленій окупантами Запорізькій атомній електростанції встановлять мобільні котельні, щоб убезпечити критичну систему від холоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.

Зазначається, що ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають у резервному режимі та готові забезпечувати електроенергією, якщо зовнішнє харчування буде недоступне.

Однак, як уточнили в організації, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії, в даний час як запобіжний засіб розгортаються мобільні дизельні генератори. Два з них уже підключено до одного блоку. Ще кілька генераторів планується випробувати, а потім приєднати до інших реакторів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна з Міжнародним агентством з атомної енергії рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС .

При цьому, за словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, міжнародні партнери поки що не мають конкретної інформації про наміри РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори.

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Запорізька АЕСМАГАТЭ