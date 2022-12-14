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В МАГАТЭ придумали, как обезопасить ЗАЭС и ее персонал от холода

Фото: Запорожская атомная электростанция (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции установят мобильные котельные, чтобы обезопасить критическую систему от холода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

Отмечается, что ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме и готовых обеспечивать электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.

Однако, как уточнили в организации, чтобы повысить способность справляться с такой потерей электроэнергии, в настоящее время в качестве меры предосторожности развертываются мобильные дизельные генераторы. Два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов планируется испытать, а затем подсоединить к другим реакторам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина с Международным агентством по атомной энергии двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

При этом, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, у международных партнеров пока нет конкретной информации о намерениях РФ вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции, до сих пор продолжаются переговоры.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ