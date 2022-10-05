МАГАТЕ відреагувало на плани Путіна присвоїти Запорізьку АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на плани російського диктатора Володимира Путіна присвоїти Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.
"Після повідомлень про те, що Росія планує контролювати роботу Запорізьку АЕС, генеральний директор Рафаель Гроссі консультуватиметься з відповідними органами", - йдеться у повідомленнію
Також у МАГАТЕ заявивили, що Гроссі відвідає Київ цього тижня, а потім і Росію. Ці візити потрібні для переговорів щодо якнайшвидшого узгодження зони ядерної безпеки та безпеки ЗАЕС.
Окремо експерти МАГАТЕ заявили, що дізнались про плани перезапустити один із 6 реакторів (наразі всі перебувають у режимі холодної зупинки) на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб станції.
"Потрібен деякий час, щоб завершити всі приготування, перш ніж роботу реактора можна буде відновити", - пояснили в агенстві.
Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".
Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в Москві є нікчемним.
До цього Путін також підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.
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