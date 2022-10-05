МАГАТЕ відреагувало на плани Путіна присвоїти Запорізьку АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ .

"Після повідомлень про те, що Росія планує контролювати роботу Запорізьку АЕС, генеральний директор Рафаель Гроссі консультуватиметься з відповідними органами", - йдеться у повідомленнію

Також у МАГАТЕ заявивили, що Гроссі відвідає Київ цього тижня, а потім і Росію. Ці візити потрібні для переговорів щодо якнайшвидшого узгодження зони ядерної безпеки та безпеки ЗАЕС.

Окремо експерти МАГАТЕ заявили, що дізнались про плани перезапустити один із 6 реакторів (наразі всі перебувають у режимі холодної зупинки) на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб станції.

"Потрібен деякий час, щоб завершити всі приготування, перш ніж роботу реактора можна буде відновити", - пояснили в агенстві.