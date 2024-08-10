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У МАГАТЕ відреагували на "військову діяльність" поблизу Курської АЕС

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає "усі сторони" до стриманості на тлі повідомлень про бойові дії в російській Курській області, в якій у місті Курчатов розташована атомна електростанція.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства.

Зазначається, що МАГАТЕ "стежить за ситуацією, пов'язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляється, відбувається в районі Курської атомної електростанції (АЕС)".

У цьому контексті Гроссі нагадав "про сім незамінних стовпів для забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту".

"Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації", - сказав він.

Гроссі уточнив, що до них, зокрема, відноситься необхідність забезпечення фізичної цілісності АЕС незалежно від того, де вони розташовані.

"На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками", - йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ.

Він додав, що особисто перебуває у контакті "з відповідними органами обох країн", і слідкує за ситуацією.

Також у МАГАТЕ нагадали, що Курська АЕС у російському місті Курчатов має 6 енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. На станції дві РБМК-1000 зупинені, а дві - готові. Крім того, на АЕС будуються два блоки ВВЕР-510.

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