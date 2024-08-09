Курчатов, де розташована Курська АЕС, залишився без світла

У російському місті Курчатов, у якому розташована Курська атомна електростанція, повністю відсутнє електропостачання ввечері 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова.

Окрім Курчатова, світла немає також у частині Курчатовського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Біловського районів Курської області.

"Унаслідок падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа", - заявив він.

Бої у Курській області

У Курській області РФ вже четвертий день тривають бої. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону й взяли під контроль низку населених пунктів.

Українські офіційні особи та військове командування поки не коментували те, що відбувається в Курській області, й не підтверджували своєї причетності.

Окрім того, російські пропагандисти розповсюджують чутки, що українські війська нібито хочуть захопити Курську АЕС, яка знаходиться у місті Курчатов Курської області. Однак Україні немає сенсу брати під свій контроль станцію.

Детально про ситуацію в Курській області станом на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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