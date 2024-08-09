Експерти оцінили, чи є сенс Україні захоплювати Курську АЕС

Російські пропагандисти розповсюджують чутки, що українські війська нібито хочуть захопити Курську АЕС, яка знаходиться у місті Курчатов Курської області. Однак Україні немає сенсу брати під свій контроль станцію.

Експерт з питань енергетики Володимир Омельченко не вбачає логіки в українському контролі над Курською АЕС. За його словами, у цьому питанні більше зовнішньополітичних ризиків, ніж переваг.

"Як її утримувати, хто це робитиме? Невідомо. Ми ж не можемо копіювати російських терористів, те, що вони роблять на нашій Запорізькій АЕС. На мою думку, основний план - стратегія невизначеності. Щоб ворог не знав, якими будуть подальші кроки. Перекриють вентиль на "Суджі" чи захоплять Курську АЕС? Буде прорив у Бєлгородську чи Брянську область, а, може, наші підуть на Москву? Щоб ворог був у невизначеності та був змушений перекидати війська з лінії фронту на всі небезпечні напрямки", - наголосив він.

Військовий експерт Владислав Селезньов також сумнівається, що українські сили намагатимуться контролювати ГВС "Суджа" чи Курську АЕС. Бо головна місія в іншому.

"Вона спрямована на те, щоб створити максимально незручні умови, змусити Росію перекинути й без того обмежені ресурси з нашого півдня чи сходу, послабити тиск на наш Вовчанськ. І дії нашої армії максимально ефективні. А щодо взаємодії авіації, систем ППО та артилерії, тут взагалі робота ідеальна", - пояснив експерт.