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Експерти оцінили, чи є сенс Україні захоплювати Курську АЕС

П'ятниця 09 серпня 2024 18:56
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Експерти оцінили, чи є сенс Україні захоплювати Курську АЕС Фото: Курська АЕС (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Омельченко, Владислав Селезньов

Російські пропагандисти розповсюджують чутки, що українські війська нібито хочуть захопити Курську АЕС, яка знаходиться у місті Курчатов Курської області. Однак Україні немає сенсу брати під свій контроль станцію.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курський прорив. Чим важливий "газовий вентиль" РФ у Суджі та чи згущуються хмари над АЕС".

Експерт з питань енергетики Володимир Омельченко не вбачає логіки в українському контролі над Курською АЕС. За його словами, у цьому питанні більше зовнішньополітичних ризиків, ніж переваг.

"Як її утримувати, хто це робитиме? Невідомо. Ми ж не можемо копіювати російських терористів, те, що вони роблять на нашій Запорізькій АЕС. На мою думку, основний план - стратегія невизначеності. Щоб ворог не знав, якими будуть подальші кроки. Перекриють вентиль на "Суджі" чи захоплять Курську АЕС? Буде прорив у Бєлгородську чи Брянську область, а, може, наші підуть на Москву? Щоб ворог був у невизначеності та був змушений перекидати війська з лінії фронту на всі небезпечні напрямки", - наголосив він.

Військовий експерт Владислав Селезньов також сумнівається, що українські сили намагатимуться контролювати ГВС "Суджа" чи Курську АЕС. Бо головна місія в іншому.

"Вона спрямована на те, щоб створити максимально незручні умови, змусити Росію перекинути й без того обмежені ресурси з нашого півдня чи сходу, послабити тиск на наш Вовчанськ. І дії нашої армії максимально ефективні. А щодо взаємодії авіації, систем ППО та артилерії, тут взагалі робота ідеальна", - пояснив експерт.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у Курській області РФ вже четвертий день тривають бої. Росіяни стверджують, що українські війська нібито здійснили "прорив" кордону й взяли під контроль низку населених пунктів.

Українські офіційні особи та військове командування поки не коментували те, що відбувається в Курській області, й не підтверджували своєї причетності.

Детально про ситуацію в Курській області станом на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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Курська область Суджа Збройні сили України
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