У МАГАТЕ відреагували на пошкодження лінії живлення окупованої Запорізької АЕС

Місія МАГАТЕ повідомила представників ЗАЕС, що 22 серпня приблизно о 16:00 через коротке замикання було відключено резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". На ЗАЕС підтвердили, що український диспетчер перевів лінію на технічне обслуговування і її відновили 23 серпня о 15:30.

Представники окупованої ЗАЕС повідомили спостерігачам, що причини короткого замикання чи ймовірного пошкодження лінії нині невідомі. Проте МАГАТЕ зазначає, що знеструмлення лінії відбулось після повідомлень про воєнну активність у регіоні.

"Це надто часте явище, коли найбільша атомна електростанція в Європі знову змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії для підтримки своїх основних функцій ядерної безпеки та безпеки, підкреслює вразливість цього великого об’єкта", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда МАГАТЕ також повідомила про звуки вибухів поблизу ЗАЕС за останню добу.