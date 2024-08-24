В МАГАТЭ отреагировали на повреждение линии питания оккупированной Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ сообщила представителям ЗАЭС, что 22 августа примерно в 16:00 из-за короткого замыкания была отключена резервная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". На ЗАЭС подтвердили, что украинский диспетчер перевел линию на техническое обслуживание и возобновился 23 августа в 15:30.

Представители оккупированной ЗАЭС сообщили наблюдателям, что причины короткого замыкания или вероятного повреждения линии в настоящее время неизвестны. Однако МАГАТЭ отмечает, что обесточивание линии произошло после сообщений о военной активности в регионе.

"Это слишком частое явление, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе вновь вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержки своих основных функций ядерной безопасности и безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Команда МАГАТЭ также сообщила о звуках взрывов вблизи ЗАЭС за последние сутки.